По заданному значению функции найдите значения остальных тригонометрических функций sint=2/3; п/2
Алгебра
По заданному значению функции найдите значения остальных тригонометрических функций sint=2/3; п/2
Ответ(ы):
Гость:
T=(-1)^n*arcsin(2/3)+pin,n принадлежит Z T=(-1)^n*1+pin,n принадлежит Z
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