По заданному значению функции найдите значения остальных тригонометрических функций sint=2/3; п/2

Алгебра
По заданному значению функции найдите значения остальных тригонометрических функций sint=2/3; п/2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
T=(-1)^n*arcsin(2/3)+pin,n принадлежит Z T=(-1)^n*1+pin,n принадлежит Z
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ширина прямоугольного паралелепипеда равна 3целых и 3 4 см, его длинна состовляет 4 5ширины а высота 7 30 длины . Вычеслите объем паралелепипеда.
Ответить
Другие предметы
2.Мудрая Черепаха предлагает вам решить,верны ли эти утверждения.Обведите Да или Нет. 1)Первую Кругосветную экспедицию возглавил Фернан Магеллан....
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйсто 1 задание и задание 2 даю 10 балов
Ответить
Английский язык
Помогите срочно, пожалуйста!!! Нужно составить предложения из слов: 1) the/the/the/to/to/of/however/entire/which/Soviet Union/Germany/ Blitzkreig...
Ответить
Русский язык
Фонетический разбор слова твоё.
Ответить