Напишите мне тест по местоимениям 6 класс!!!! Заранее спасибо;)

Гость: Гость:

1. Укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. Укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. Укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. Укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. Укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. Найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. Найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей