Напишите много про опричнину . Очень срочно !!!!!

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Опричнина – период в истории России с 1565 года до смерти Ивана Грозного, обозначившийся государственным террором и системой чрезвычайных мер. Слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь» , что означает «особый» , «кроме» . Войску опричников и впрямь были даны особые полномочия.. . Возникновению опричнины предшествовала история о том, как Иван Грозный хотел отречься от престола. 3 декабря 1564 года царь Иван Грозный с семьёй внезапно выехал из столицы на богомолье. С собой царь взял казну, личную библиотеку, иконы и символы власти. Посетив село Коломенское, он не стал возвращаться в Москву и, проскитавшись несколько недель, остановился в Александровской слободе. 3 января 1565 года он объявил о своём отречении от престола, по причине «гнева» на бояр, церковных, воеводских и приказных людей. Через два дня в Александровскую слободу прибыла депутация во главе с архиепископом Пименом, которая уговорила царя вернуться на царство. Когда в начале февраля 1565 года вернулся в Москву, он объявил, что вновь принимает на себя правление, с тем, чтобы ему вольно было казнить изменников, налагать на них опалу, лишать имущества без докуки и печалований со стороны духовенства и учредил 3 февраля «опричнину» . В опричнину царь отделил часть бояр, служилых и приказных людей и вообще весь свой «обиход» сделал особым: во дворцах Сытном, Кормовом и Хлебенном был назначен особый штат ключников, поваров, псарей и т. п. ; были набраны особые отряды стрельцов. На содержание опричнины были назначены около 20 городов (в том числе Москва, Вологда, Вязьма, Суздаль, Козельск, Великий Устюг) с волостями. В самой Москве некоторые улицы были отданы в распоряжение опричнины (Чертольская, Арбат, часть Никитской и прочие) ; прежние жители были переселены на другие улицы. В опричнину было набрано также до 1000 князей, дворян, как московских, так и городских. Им были розданы поместья в волостях, назначенных на содержание опричнины; прежние помещики и вотчинники были переведены из тех волостей в другие. В 1572 году опричнина фактически прекратила своё существование – войско показало свою неспособность отразить нападение крымских татар на Москву, после чего царь принял решение ее отменить. Жертвами репрессий за время опричнины стало, по результатам анализа поминальных списков, около 4,5 тысяч человек, однако многие историки считают эту цифру заниженной.