Напишите небольшое сочинение на тему " Мне в моём характере хотелось бы избавитьс?? от ...".
Обществознание
Напишите небольшое сочинение на тему " Мне в моём характере хотелось бы избавитьс?? от ...".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне в моем характере хотелось бы избавится от ...... по той причине что....... Еще мне в моем характере не нравится многое например: (перечислили свое) потому что.....( дальше подумай сам(а) )
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