Напишите обращение к одноклассникам с призывом не засорять свою речь словами-пор??зитами и неоправданными заимствованиями

Русский язык
Напишите обращение к одноклассникам с призывом не засорять свою речь словами-пор??зитами и неоправданными заимствованиями
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дорогие  одноклассники,наша речь-наша гордость,достояние.По ней можно узнать,читает ли человек и т.д.,то есть узнать человека.Слова паразиты,это наверное,самое плохое,что встречается в нашей речи.Они её настолько засорять, что в конце концов  мы привыкает к ним.Вы даже не представляете на сколько.Конечно же лишние в нашей речи и заимствованные фразеологизмы.Они искажают смысл нашей речи.Конечно еще много можно перечислять "паразитов"...Но мы должны понять одно:Мы должны любить русский язык и не в коем случае не каверкать его.Давайте не будем портить нашу речь!
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