Полочка коха и клетка эпидермиса человека сравнить сравнение
Биология
Полочка коха и клетка эпидермиса человека сравнить сравнение
Ответ(ы):
Гость:
Палочка коха - это бактерия, а значит прокариотический организм, у которого одна клетка выполняет функции целого организма, коетка эпителия имеет оформленгое ядро с оболочкой и отдельно от остального организма существовать не может.
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