Определите знаки тригонометрических функций угла 240° 3п/6

Математика
Определите знаки тригонометрических функций угла 240° 3п/6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Sin240<0 cos240<0 tg240>0 ctg240>0 3pi/6=pi/2 sinpi/2=1 c0spi/2=0 tgpi/2≠ ctg pi/2=0
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