Напишите письмо другу в настоящем времени на английском 50-60 слов умоляю 3 иначе по английскому выйдёт!!

Английский язык
Напишите письмо другу в настоящем времени на английском 50-60 слов умоляю 3 иначе по английскому выйдёт!!
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