Напишите письмо другу в настоящем времени на английском 50-60 слов умоляю 3 иначе по английскому выйдёт!!

Английский язык

Напишите письмо другу в настоящем времени на английском 50-60 слов умоляю 3 иначе по английскому выйдёт!!

Автор: Гость