Помогите 6 номер уповнение составить вознаграждение 16 баллов
Математика
Помогите 6 номер уповнение составить вознаграждение 16 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри вложение............................................ х - скорость второго пешехода
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