Прочитайте фразеологізми , у яких пропущено імена : не пан , а сто золотих не грош??; на безлюдді й чоловік; вискочив як з конопель; не вмер - болячка задавила .

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Прочитайте фразеологізми , у яких пропущено імена : не пан , а сто золотих не грош??; на безлюдді й чоловік; вискочив як з конопель; не вмер - болячка задавила .

Автор: Гость