Прочитайте фразеологізми , у яких пропущено імена : не пан , а сто золотих не грош??; на безлюдді й чоловік; вискочив як з конопель; не вмер - болячка задавила .
Другие предметы
Прочитайте фразеологізми , у яких пропущено імена : не пан , а сто золотих не грош??; на безлюдді й чоловік; вискочив як з конопель; не вмер - болячка задавила .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное смысл не того а вот этого http/papldie
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как ведут себя герои во время разговора? В отличие от Хлестакова городничий(выбе??ите нужное): А) просчитывает свои действия и слова; Б) на п...
Математика
Українська мова