сообщение о возникновении Москвы и происхождение её названия

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Москва была основана на высоком Боровицком холме, в месте слияния рек Москвы и Неглинной, выше реки Яузы (Аузы). Согласно археологическим данным, первые поселения на этой территории датируются вторым тысячелетием до Нашей эры. Место было очень благоприятным для жизни, и издревле здесь селились племена рыболовов и охотников, а позже на эти земли пришли славянские племена.Версии о том, что Москва появилась в 9 веке, во время князя Олега не имеют под собой никаких документальных оснований. Первое упоминание о Москве встречается в летописи 12 века, когда период Киевской Руси подходил к концу, и государство распадалось на удельные княжества.О поселении, которое было предшественником Москвы известно крайне мало. Впервые оно встречается в летописях 1147 года, когда Великий князь киевский и ростово-суздальский Юрий Владимирович Долгорукий, шестой сын Владимира Мономаха, пригласил на военный совет к берегам Москвы-реки, «на Московь», своего союзника, новгород-северского князя Святослава Олеговича (отца князя Игоря).Тверская летопись говорит, что спустя 9 лет, в 1156 году Юрий Долгорукий заложил на месте древнего поселения город и выстроил новую деревянно-земляную крепость. Эта запись вызывает сомнения у историков, так как существуют некоторые противоречия, например, в 1156 году Юрий Дологорукий княжил в Киеве, и если, как предполагают историки, он основал Москву во время своего визита в Ростово-Суздальское княжество, то удивительно, что этот факт остался незамеченным летописцами. Часть историков относят основание города Москвы к 1153 году. Существуют также предположения, что укрепительные сооружения возводились не Юрием Долгоруким, а его сыном Андреем.На тот момент Москва являлась мелким приграничным военным пунктом Суздальского княжества, который обладал большим потенциалом. Именно здесь встречались границы нескольких княжеств: Северского, Новгородского, Рязанского, Суздальского и Смоленского. В этом месте пересекались крупные дороги и водные пути.Князь Суздальский Юрий, получивший от своего отца Владимира Мономаха Залесье, не стал довольствоваться Суздалем и Ростовом, он принялся строить новые города и заселять их. Так появились Переяславль Залесский, Юрьев Польский, Дмитров. Москва-река в ту пору была окружена буйными лесами, это была крупная судоходная водная артерия, соединявшая несколько княжеств. На тот момент, когда Владимир Мономах передал эти владения сыну Юрию Долгорукому, вдоль Москвы-реки стояло несколько сел, которые принадлежали боярину Кучке. Эти поселения, несмотря на то, что в них были и храмы, и боярские хоромы, не были объединены в один город и не имели крепости. В то же время, месторасположение как нельзя лучше подходило для основания укрепленного города, пограничного пункта.Причины, по которым Юрий Долгорукий казнил Боярина Кучку, доподлинно неизвестны, скорее всего, боярин не хотел передавать свои земли князю и оказывал сопротивление его планам. Предания рассказывают, что после казни Юрий оглядел близлежащие земли и повелел строить на них деревянный град. В результате этого были возведены укрепленные деревянные стены Кремля, которые служили для защиты жителей бывших сел Кучкова и новых поселенцев, постройки княжего двора и некоторые другие строения. Кроме того, заслуга Юрия Долгорукова в том, что он способствовал распространению христианства среди населения этой местности, которое все еще находилось под сильным влиянием язычества и волхвов.Некоторое время город назывался Кучков, а затем за ним укрепилось название по имени Москвы-реки. Что означает слово Москва – лингвисты и на сегодняшний день не пришли к единому мнению. Предполагают, что слово Москва – финского происхождения, и означает по разным версиям: смородина, мутная, искривленная.Сведений о том, навещал ли Юрий Долгорукий, основанный по его повелению город, нет. Умер основатель Москвы в Киеве, 15 мая 1157 года, проболев пять дней после того, как занедужал после буйного пира, который устраивал его боярин Петрил.