сообщение о возникновении Москвы и происхождение её названия
История
сообщение о возникновении Москвы и происхождение её названия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва была основана на высоком Боровицком холме, в месте слияния рек Москвы и Неглинной, выше реки Яузы (Аузы). Согласно археологическим данным, первые поселения на этой территории датируются вторым тысячелетием до Нашей эры. Место было очень благоприятным для жизни, и издревле здесь селились племена рыболовов и охотников, а позже на эти земли пришли славянские племена.Версии о том, что Москва появилась в 9 веке, во время князя Олега не имеют под собой никаких документальных оснований. Первое упоминание о Москве встречается в летописи 12 века, когда период Киевской Руси подходил к концу, и государство распадалось на удельные княжества.О поселении, которое было предшественником Москвы известно крайне мало. Впервые оно встречается в летописях 1147 года, когда Великий князь киевский и ростово-суздальский Юрий Владимирович Долгорукий, шестой сын Владимира Мономаха, пригласил на военный совет к берегам Москвы-реки, «на Московь», своего союзника, новгород-северского князя Святослава Олеговича (отца князя Игоря).Тверская летопись говорит, что спустя 9 лет, в 1156 году Юрий Долгорукий заложил на месте древнего поселения город и выстроил новую деревянно-земляную крепость. Эта запись вызывает сомнения у историков, так как существуют некоторые противоречия, например, в 1156 году Юрий Дологорукий княжил в Киеве, и если, как предполагают историки, он основал Москву во время своего визита в Ростово-Суздальское княжество, то удивительно, что этот факт остался незамеченным летописцами. Часть историков относят основание города Москвы к 1153 году. Существуют также предположения, что укрепительные сооружения возводились не Юрием Долгоруким, а его сыном Андреем.На тот момент Москва являлась мелким приграничным военным пунктом Суздальского княжества, который обладал большим потенциалом. Именно здесь встречались границы нескольких княжеств: Северского, Новгородского, Рязанского, Суздальского и Смоленского. В этом месте пересекались крупные дороги и водные пути.Князь Суздальский Юрий, получивший от своего отца Владимира Мономаха Залесье, не стал довольствоваться Суздалем и Ростовом, он принялся строить новые города и заселять их. Так появились Переяславль Залесский, Юрьев Польский, Дмитров. Москва-река в ту пору была окружена буйными лесами, это была крупная судоходная водная артерия, соединявшая несколько княжеств. На тот момент, когда Владимир Мономах передал эти владения сыну Юрию Долгорукому, вдоль Москвы-реки стояло несколько сел, которые принадлежали боярину Кучке. Эти поселения, несмотря на то, что в них были и храмы, и боярские хоромы, не были объединены в один город и не имели крепости. В то же время, месторасположение как нельзя лучше подходило для основания укрепленного города, пограничного пункта.Причины, по которым Юрий Долгорукий казнил Боярина Кучку, доподлинно неизвестны, скорее всего, боярин не хотел передавать свои земли князю и оказывал сопротивление его планам. Предания рассказывают, что после казни Юрий оглядел близлежащие земли и повелел строить на них деревянный град. В результате этого были возведены укрепленные деревянные стены Кремля, которые служили для защиты жителей бывших сел Кучкова и новых поселенцев, постройки княжего двора и некоторые другие строения. Кроме того, заслуга Юрия Долгорукова в том, что он способствовал распространению христианства среди населения этой местности, которое все еще находилось под сильным влиянием язычества и волхвов.Некоторое время город назывался Кучков, а затем за ним укрепилось название по имени Москвы-реки. Что означает слово Москва – лингвисты и на сегодняшний день не пришли к единому мнению. Предполагают, что слово Москва – финского происхождения, и означает по разным версиям: смородина, мутная, искривленная.Сведений о том, навещал ли Юрий Долгорукий, основанный по его повелению город, нет. Умер основатель Москвы в Киеве, 15 мая 1157 года, проболев пять дней после того, как занедужал после буйного пира, который устраивал его боярин Петрил.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как ведут себя герои во время разговора? В отличие от Хлестакова городничий(выбе??ите нужное): А) просчитывает свои действия и слова; Б) на п...
Математика
Українська мова
Математика