Проверьте, является ли число 1,4 корнем уравнения 4х+6=10,8
Математика
Проверьте, является ли число 1,4 корнем уравнения 4х+6=10,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х+6=10,8 4х=10,8-6 4х=4,8 х=4,8/4 х=1,2 число 1,4 не является корнем данного уравнения
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