Напишите план по биографии А.С Пушкина 9 класс
Литература
Напишите план по биографии А.С Пушкина 9 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ФИО . 2) Год рождения и смерти. 3) Причина смерти. 4) Семья. 5) Учёба. 6) Характер (можно поменять местами с 4 или 5) 7) События в жизни. 8) Пара. 9) Итог.
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