Вывод по испании в после 2 мировой войны

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После смерти Франко и восстановления монархии в Испании была принята новая конституция, вскоре к власти пришли социалисты, которые занимают доминирующее положение в политической системе страны до сих пор. Был предоставлен статус автономий сначала наиболее активным, а затем всем испанским провинциям и страна превратилась в федеративное государство.В 1986 году Испания вступила в Европейский Союз, выгодами от членства в котором во многом объясняются экономические успехи страны 80-х - 90-х годов, связанный с развитием потребительского сектор и сферы услуг. В 1999 году Испания вступила в Еврозону. В 2005 году в Испании были легализованы однополые браки[36][37].В то же время, к сохраняющейся проблеме сепаратистских тенденций в стране Басков и Каталонии добавились общеевропейские проблемы, связанные с притоком мигрантов из-за пределов Европы (из стран Северной Африки и Латинской Америки) и деятельностью религиозных экстремистов. На фоне крайне напряжённой демографической ситуации (в Испании один из самых низких в Европе уровней рождаемости) актуальной является проблема массовой безработицы, особенно, молодёжи. Несмотря на сравнительно высокий уровень жизни, страна зависима от государственных и иностранных инвестиций и финансовой помощи Европейского Союза. Испания — одна из наиболее пострадавших в ходе экономического кризиса конца 2000-х стран Европы.В июне 2016 года в Испании прошли досрочные парламентские выборы, в которых победила правящая правая Народная партия под предводительством премьер-министра Мариано Рахоя[38].