Лозунг о бережном отношении к книгам

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К книгам нужно относится очень бережно и аккуратно .Именно книга научила нас читать.Она учит нас, развивает нашу память расширяет наш запас знаний и словарный запас .Именно с книжкой ты становишся более грамотным и умным,начитанным.С помощью книги ты смоешь избавится от слов паразитов,которые во время речи человека делают низким и безграмотным С помощью книги ты сможешь увидеть очень много что не когда не замечал раньше