Лозунг о бережном отношении к книгам

Русский язык
Лозунг о бережном отношении к книгам
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К книгам нужно относится очень бережно и аккуратно .Именно книга научила нас читать.Она учит нас, развивает нашу память расширяет наш запас знаний и словарный запас .Именно с книжкой ты становишся более грамотным и умным,начитанным.С помощью книги ты смоешь избавится от слов паразитов,которые во время речи человека делают  низким и безграмотным  С помощью книги ты сможешь увидеть очень много что не когда не замечал раньше 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростите выражения (a+b) (a2+b2) (a4+b4) при условие, что a-b=1
Ответить
Математика
(163540+36460)÷2÷2÷2= плиз помогите решить!
Ответить
Литература
почему на марсе зима более суровая чем на земле?
Ответить
Математика
А:(108-99)=1043-264 реши уравнение
Ответить
Биология
Какой вред наносят паразитические черви человеку?
Ответить