Решите пожалуйста задачу: лена задумала число если это число увеличить в 3 раза ,а ??отом уменьшить на 10 то получится число вдвое меньше задуманного,какое число задумала лена ? пожалуйста!!!
Алгебра
Решите пожалуйста задачу: лена задумала число если это число увеличить в 3 раза ,а ??отом уменьшить на 10 то получится число вдвое меньше задуманного,какое число задумала лена ? пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 коннчно потому что если 14х2÷28 и 28:2=14 если говорится в двое то нкжно делить вот тебе ответ
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