Решите пожалуйста задачу: лена задумала число если это число увеличить в 3 раза ,а ??отом уменьшить на 10 то получится число вдвое меньше задуманного,какое число задумала лена ? пожалуйста!!!

Алгебра

Решите пожалуйста задачу: лена задумала число если это число увеличить в 3 раза ,а ??отом уменьшить на 10 то получится число вдвое меньше задуманного,какое число задумала лена ? пожалуйста!!!

Автор: Гость