Напишите плиз 5 предложений с тире между подлежащим и сказуемым

Гость: Гость:

1.Книга – источник знаний; 2.Белоснежка – главная героиня известной детской сказки и прекрасного мультфильма студии Уолта Диснея. 3.Волшебная сказка – жанр фольклора. 4. учить других - самому учиться. 5. Маяковский – первая скрипка среди футуристов. сложное 1.Второе предложение являет собой следствие первого. Между предложениями возможна постановка союзов "поэтому" или "так что": Резкий воздух омыл лицо холодной водой - (поэтому) сон сразу прошел (К. Паустовский) . 2.Первое предложение обозначает время или условие действия второго предложения. В первом предложении возможна постановка слов “когда” или “если”: (Если) В путь собираешься - разузнай дорогу (пословица) . 3.Простые предложения в составе бессоюзного сложного противопоставлены по смыслу. Возможна постановка союза “а”: Труд человека кормит - (а) лень портит (Пословица) . 4. содержание первого предложения сравнивается с содержанием второго: ...Посмотрит - рублем подарит (Н. Некрасов) ; 5. предложения рисуют быструю смену событий: Вдруг мужики с топорами явились - лес зазвенел, застонал, затрещал (Н. Некрасов)