Напишите плиз сложный план комедии горе от ума заранее спасибо

Гость: Гость:

|. ВступлениеОтвет на этот вопрос на первый взгляд абсолютно ясен— умен Чацкий. Подтверждают это и слова самого Грибоедо­ва: «В моей комедии двадцать пять глупцов на’одного здра­вомыслящего человека». Но в том-то и дело, что проблема кажется простой лишь на первый взгляд. В комедии пред­ставлены разные типы ума, между которыми возникает конфликт.II. Главная часть1. Ум Чацкого. Наличие ума у Чацкого не оспаривает никто из персонажей комедии, даже те, кто относится к не­му недружелюбно. Лиза говорит о нем: «Кто так чувствите­лен, и весел, и остер, как Александр Андреич Чацкий!» Со­фья тоже не может отказать Чацкому в уме: «Остер, умен, красноречив…» Ум Чацкого признает и сам Фамусов: «Он славно пишет, переводит… Нельзя не пожалеть, что с эда­ким умом…»В чем же состоит ум Чацкого?а) Чацкий — человек, получивший хорошее образование, он из тех, кого в те времена называли просвещенными дворя­нами. Он много знает, многим интересуется, имеет свое соб­ственное суждение о многих жизненных проблемах: о крепо­стном праве, о национальном достоинстве, о смысле и цели существования, о службе Отечеству и т.п. Он живет своим умом, отказываясь принимать на веру опыт предшествующихпоколений, поэтому он так смел в суждениях, что приводит в ужас Фамусова, Молчалина и др.б) форма проявления ума у Чацкого своеобразна: он умеет говорить легко, свободно, остроумно, на что не способны практически все остальные персонажи комедии (по словам Фамусова, «говорит, как пишет»). Он совершенно не способен говорить о разных пошлостях, которые так занимают других героев комедии, его интересуют возвышенные предметы.в) Чацкий не просто умен, он вольнодумен, ему присуще свободомыслие. Это важно потому, что в эпоху Грибоедова одним из синонимов слова «умный» выступало именно слово «вольнодумный», то есть свободно мыслящий.2. Почему «горе от ума»? Умный Чацкий все время попа­дает в глупые ситуации, выглядит едва ли не смешным. В фа­мусовской Москве его ум никому не нужен, более того, вре­ден и неприемлем для общества.а) Чацкий постоянно вредит сам себе, и именно из-за своего ума. С самого начала он раздражает Фамусова и тем фактиче­ски лишает себя надежды на брак с Софьей; говорит колкости Скалозубу, гостям Фамусова, Молчалину — все это ему при­помнится, когда понадобятся доказательства его сумасшествия.б) ум Чацкого не нужен и Софье: для нее Чацкий слишком умен, дерзок и самостоятелен, чтобы быть хорошим мужем («Ах, если любит кто кого, Зачем ума искать и ездить так да­леко»), В третьем действии Софья, косвенно характеризуя ум Чацкого в сравнении с Молчалиным, скажет: «Да этакий ли ум семейство осчастливит?».в) общее неприятие ума Чацкого приводит в конце концов к тому, что его объявляют сумасшедшим: не просто смутьяном, «фармазоном», «карбонари», а именно сумасшедшим (сошед­шим с ума).3. Уму Чацкого противопоставлен в комедии ум практически-житейский, который позволяет добиваться успеха в делах. Такой ум свойствен большинству персонажей комедии, но ярче всего проявляется в образе Молчалина. Ум Молчалина — это прежде всего хитрость, скрытность, преклонение перед общим мнением и признанными авторитетами. Именно такой тип ума больше всего ценится в обществе, чему примеры — полковник Скалозуб, Фамусов, его дядя Максим Петрович (о котором Фа­мусов не случайно говорит, что он «смышлен») и др.III. ЗаключениеУ каждого персонажа в комедии свой ум и своя глупость. На их столкновении во многом построено драматическое дей­ствие, Ответить же на вопрос, сформулированный в теме со­чинения, можно словами Пушкина: «В комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо? ответ: Грибоедов».