Напишите по английски . Что у него ? Что у них? Как у них дела ? Где они? Откуда они родом?
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Напишите по английски . Что у него ? Что у них? Как у них дела ? Где они? Откуда они родом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
What does he have? What do they have? How are they? Where are they? Where are they from?
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