Напишите по три слова с орфограммами непроизносимый согласная , сочетание СН-ЗН, удвоенная согласная

Русский язык
Напишите по три слова с орфограммами непроизносимый согласная , сочетание СН-ЗН, удвоенная согласная
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Вопрос всем на засыпку кто написал произведение ЗАЯЦ РУСАК
Ответить
Литература
Где в стихотворении "Где гнутся над омутом лозы" находится метафора?
Ответить
Другие предметы
Почему для государства важна оборона?
Ответить
Английский язык
Помогите решить 15,пожалуйста
Ответить
Русский язык
Укажите словосочетания. 1) ВОЗЛЕ ЛЕСА 2)ИЗ ЗА СНЕГА 3)ВДАЛИ ОТ ДОМА 4)ВСЕ ОТВЕТЫ ВЕРНЫ
Ответить
Русский язык
Тема о, е, ё после шипящий Блестящ.?.- написать почему ".." буква?
Ответить
Литература
В какой главе Печорин сказал «из двух друзей всегда один раб другого»
Ответить
Русский язык
Отметьте исторически родственные слова а) брюки и брюква б) бранить и оборона в) рысь и рыжий г) мышь и мышьяк д) весло и веселый
Ответить
Русский язык
Сколько предложений входит в состав текста?Определи их границы.Напиши текст,прав??льно оформляя все предложения.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста, очень надо решить. Решите уравнение: 2(1-x) - 4(2x+8)=8x+28
Ответить