Напишите портрет! вот фотка

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Есет батыр Котибарулы (1807-1888) - батыр. Выступал против колониального гнета Российского правительства. Родился на берегу Акши в 7-10 километрах от озера Шалкар Актюбинской области. В 1838 году Есет вместе с Жоламан батыром совершил нападение на Елекское укрепление. В 1847-1858 годы возглавил восстание казахов Младшего жуза против Хивинского и Кокандского ханств. Сведения о Есет батыре оставили встречавшиеся с ним путешественники, историки, политики и общественные деятели. Е.П.Ковалевский, директор Азиатского департамента министерства иностранных дел России, так описывает встречу с Есетом Котибарулы во время своего путешествия в Хиву в 1839-1840 годах. «Встретил батыра Есета Котибарулы еще до того, как он возглавил движение некоторых групп казахов младшего жуза в окрестностях Арала против политики правительства. Есет - человек геркулесовского телосложения, красивый, его мужественные действия удивят любого европейца. Эти же качества оказывают влияние на его соотечественников». («Странствователь по суше и морям», книга 1, стр 155). Впервые Европу познакомил с казахской степью польский революционер-демократ, художник Бронислав Залесский в 1865 году в книге «Путешествие в казахской степи», изданной в Париже на французском языке, где он пишет: «Один день я провел с Есетом Котибаровым. Он - особая личность, известный человек в казахской степи... он остался вождем... и исполнял обязанности судьи». В этом путешествии Б.Залесский набросал портрет Есета в профиль карандашом. В те годы портреты Есета появились в газетах и журналах России и Европы. В информационных материалах, найденных в России, указывается, что он в младшем жузе был также известен, как Кенесары, убитый в 40-е годы, или Шамиль на Кавказе. Его описывают высоким, с усами, с редкой черной бородой, добрым и умным взглядом. Спокойные взвешенные рассказы Есета свидетельствуют о его разумных представлениях и о глубоком знании им жизни. Еще одни сведения, найденные в последние годы востоковедом С.Отениязом, - это копия книги о казахской степи, выпущенной на английском языке в 1865 году и находящейся в фонде редких книг Лондонской национальной библиотеки. 33-я страница книги посвящена батыру Есету. Там есть портрет его старшего сына Назара. По историческим данным Оренбургский генерал-губернатор заключил Назара Есетулы в тюрьму вместе с двоюродным братом Бекетом Серкебайулы. Бекета отправили в ссылку в Сибирь, а Назара освободили, опасаясь гнева Есета. В этой книге подробно описано восстание, возглавляемое Есетом. Катенину, возглавлявшему русские войска, было очень непросто воевать с Есетом, знавшим Устюрт вдоль и поперек. Поэтому он решил пойти на обман - предложить Есету перемирие, а затем пленить его. Отец Есета участвовал в восстании Сырыма Датулы, а сын поддерживал восстание Исатая и Махамбета. Восстание, возглавляемое Есетом, также было направлено против политики царского правительства. Его борьба длилась 12 лет, но в итоге восставшие были разгромлены. Царские войска уничтожили тысячи людей, разрушили сотни аулов. Действия подполковника Кузьминского отличались особой жестокостью, один его отряд сжег 164 аула. Слух об этих зверских действиях дошел до Европы. Немецкая газета «Аусбург» писала: «Такого ужасающего злодейства не было со времен древних войн или со времен монгольского нашествия. Это кровавое истребление ждет своего возмездия» (государственный архив Орыбо). Это восстание было широко освещено и в российской печати. Весь род Есета Котибарулы известен в истории как защитники народа. Особо известен героизм его отца. История хранит имена его двоюродного брата Арыстана Тналиулы, братьев Бекета Серкебайулы, Ерназара Кенжалыулы. Имена Арыстана, Котибара, Есета вошли в сюжет сказания «Айман-Шолпан». Дальний предок Есета, Калдыбай батыр, участвовал в битве под Сайрамом в Южном Казахстане, похоронен в Туркестане. Его именем названа улица в Туркестане. Еще один предок Есета Едиге был правителем Золотой орды и улуса Ногайлы. Есет Котибарулы похоронен в своих родных краях, в ауле Шолакжиде Шалкарского района Актюбинской области.