Напишите постоянные признаки глагола,но не морфологические СРОЧНО!!!!!!!!!

Русский язык
Напишите постоянные признаки глагола,но не морфологические СРОЧНО!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 наклонение; 2 время (в изъявительном наклонении) ; 3 число; 4 лицо (в настоящем, будущем времени; в повелительном наклонении) ; 5 род (в единственном числе прошедшего времени и сослагательного наклонения).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Черчение
Придумай весёлый рассказ.маленький
Ответить
Математика
Пекарь купил 3 килограмма сахарного песка по 20 руб. за 1 килограмм сколько денег бы??о у пекаря если он потратил 3 раза больше чем у него осталось
Ответить
Алгебра
Найди производные функции
Ответить
Алгебра
Найдите площадь фигуры, ограниченной прямой у=3-2х и графиком функции у=х^+3х-3
Ответить
Информатика
Запишите на языке Паскаль... дробь A C умножить на дробь B A минус дробь AB-C делить CD
Ответить