Напишите постоянные признаки глагола,но не морфологические СРОЧНО!!!!!!!!!
Русский язык
Напишите постоянные признаки глагола,но не морфологические СРОЧНО!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 наклонение; 2 время (в изъявительном наклонении) ; 3 число; 4 лицо (в настоящем, будущем времени; в повелительном наклонении) ; 5 род (в единственном числе прошедшего времени и сослагательного наклонения).
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