Запишите на языке Паскаль... дробь A C умножить на дробь B A минус дробь AB-C делить CD
Информатика
Запишите на языке Паскаль... дробь A C умножить на дробь B A минус дробь AB-C делить CD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S:= a/c * b/a - (a*b-c)/(c*d); если правильно поняла, то что пытались сказать в ответе
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