Какое отношение людей к природе ты знаешь?опиши важнейшие черты ответственного ч??ловека.почему ответственное отношение к природе мы называем истинно человеческим?

Обществознание

Какое отношение людей к природе ты знаешь?опиши важнейшие черты ответственного ч??ловека.почему ответственное отношение к природе мы называем истинно человеческим?

Автор: Гость