Какое отношение людей к природе ты знаешь?опиши важнейшие черты ответственного ч??ловека.почему ответственное отношение к природе мы называем истинно человеческим?
Обществознание
Какое отношение людей к природе ты знаешь?опиши важнейшие черты ответственного ч??ловека.почему ответственное отношение к природе мы называем истинно человеческим?
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