Сергей истратил на покупку мебели для дома 120 тыс рублей это составляет 2/3 от всей ??уммы накопленной им за год какую сумму накопил Сергей за год ?подробнее решение

Математика

Сергей истратил на покупку мебели для дома 120 тыс рублей это составляет 2/3 от всей ??уммы накопленной им за год какую сумму накопил Сергей за год ?подробнее решение

Автор: Гость