Сергей истратил на покупку мебели для дома 120 тыс рублей это составляет 2/3 от всей ??уммы накопленной им за год какую сумму накопил Сергей за год ?подробнее решение
Математика
Сергей истратил на покупку мебели для дома 120 тыс рублей это составляет 2/3 от всей ??уммы накопленной им за год какую сумму накопил Сергей за год ?подробнее решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 000 / 2/3 = 180 000 рублей - общее накопление
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