Раскройте скобки и найдите значение выражение : а)1 целая 7/15-(8 целых 7/15- 4 целых 5/9)=... б)3 целых 5/11-(7,5-4 целых 6/11)=...
Математика
Раскройте скобки и найдите значение выражение : а)1 целая 7/15-(8 целых 7/15- 4 целых 5/9)=... б)3 целых 5/11-(7,5-4 целых 6/11)=...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)=1 7/15-8 7/15+4 5/9=-7+4 5/9=-2 4/9 б)=3 5/11-7,5+4 6/11=8-7,5=0,5
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