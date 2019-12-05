Из числителя и знаменателя дроби 12/19 вычли 5.На сколько полученная дробь меньше да??ной?
Математика
Из числителя и знаменателя дроби 12/19 вычли 5.На сколько полученная дробь меньше да??ной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-12/19=-4целых 7/19
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