Кто из ученых предложил ядерную модель атома
Физика
Кто из ученых предложил ядерную модель атома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эрнст Резерфорд. Только называется она "планетарная". В центре атома небольшое тяжёлое ядро, а по орбитам вокруг него кружатся электроны (по аналогии с Солнцем и планетами). Доработал и "довёл до ума" эту модель ученик резерфорда датский физик Нильс Бор. Оба учёных — нобелевские лауреаты.
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