Причина появления движения декабристов:? 1) смерть Александра 1 2) крестьянская война в России 3) распространение марксизма 4) отказ Александра 1 от проведения реформ.

История
Причина появления движения декабристов:? 1) смерть Александра 1 2) крестьянская война в России 3) распространение марксизма 4) отказ Александра 1 от проведения реформ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) отказ Александра 1 от проведения реформ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему русским войскам в Куликовской битве удалось одержать победу(хотябы 4,5 примеров)
Ответить
Физика
Кто из ученых предложил ядерную модель атома
Ответить
Математика
Из числителя и знаменателя дроби 12/19 вычли 5.На сколько полученная дробь меньше да??ной?
Ответить
Математика
Раскройте скобки и найдите значение выражение : а)1 целая 7/15-(8 целых 7/15- 4 целых 5/9)=... б)3 целых 5/11-(7,5-4 целых 6/11)=...
Ответить
Литература
Сочинение по рассказу тринадцатый подвиг геракла . План: -история с главными героями (4-5предложений) -Как Харлампий Диагентович ведет урок (юм...
Ответить