Причина появления движения декабристов:? 1) смерть Александра 1 2) крестьянская война в России 3) распространение марксизма 4) отказ Александра 1 от проведения реформ.
История
Причина появления движения декабристов:? 1) смерть Александра 1 2) крестьянская война в России 3) распространение марксизма 4) отказ Александра 1 от проведения реформ.
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4) отказ Александра 1 от проведения реформ
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