Почему русским войскам в Куликовской битве удалось одержать победу(хотябы 4,5 примеров)
История
Почему русским войскам в Куликовской битве удалось одержать победу(хотябы 4,5 примеров)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Объединение русских земель, центром которых стала Москва. 2Мужество и героизм народа. 3Место сражения тоже влияло.
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