Под скажите звука буквеный анализ тетрадь и змея

Гость: Гость:

Тетрадь т (т") - согл, мягк, глух, парн. е (и) - глас, безудар. т (т) - согл, тверд, глух, парн. р (р) - согл, тверд, звон, непарн. а (а) - глас, ударн. д (т") - согл, мягк, глух, парн. ь - 7 букв, 6 звуков, 2 слога. Змея з (з) - согл, тверд, звон, парн. м (м") - согл, мягк, звон, непарн. е (и) - глас, безудар. я (й) - согл, мягк, звон, непарн. (а) - глас, ударн. 4 буквы, 5 звуков, 2 слога.