Найдите площадь фигуры, ограниченной прямой у=3-2х и графиком функции у=х^+3х-3

Алгебра
Найдите площадь фигуры, ограниченной прямой у=3-2х и графиком функции у=х^+3х-3
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