Напишите поучение старшекласснику ( старших надо уважать )

Русский язык
Напишите поучение старшекласснику ( старших надо уважать )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну а младших защищать !  старшие глупость не подскажут!  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Во фразеологизме часть... пропущено слово А)затылок Б)за ухом С)язык Д)ногу Е)лок??ть
Ответить
Алгебра
Укажите,если возможно , три значения переменной a, при которых сумма 35+3a: a) кратна 5; б) кратна 7; в) кратна 3
Ответить
Русский язык
Найдите всказках А.Пушкина эпитеты о сказке омёртвой царице
Ответить
Алгебра
Мальчики составляют 4040% всех учащихся школы. Известно, что 3030% мальчиков и 5050% дево??ек учатся без троек. Сколько процентов всех учащихся шко...
Ответить
Английский язык
Circle the correct words 1. I'll tell you untill \as soon as i know 2. Mary isn't here yet so let's wait until\ when she arrives. 3. I'm goin...
Ответить