Напишите поучение старшекласснику ( старших надо уважать )
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Напишите поучение старшекласснику ( старших надо уважать )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну а младших защищать ! старшие глупость не подскажут!
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