Напишите пожалуйста 10 коротких и интересных фактов о Христофоре Колумбе.Срочно н??жно.Спасибо заранее! Даю 50 баллов

История
Напишите пожалуйста 10 коротких и интересных фактов о Христофоре Колумбе.Срочно н??жно.Спасибо заранее! Даю 50 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Открыл Америку 2.О его жизни не все известно ( как твердят ученые даже точная даты рождения отсутствует) 3. Первый раз ступил на берег корабля в 14 лет 4.Проект свой он открыл еще в начале 70-ых годов, но денег на команду не было 5. На самом деле плыл он не к Америке, а к Индии. Он знал что земля круглая и поплыл кругом. 6.Кстати, его открытие было заселено преступниками из России. 7.Он открыл не только Америку, но и табака. 8.Во время четвертого путешевствия к берегам Америка Колумб потерпел кораблекрушение. 9.Один из первых пересек Атлантический океан 10.Отличался жестокостью к заселенным в Америку людям
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