Напишите пожалуйста 2 понятия экономики

Окружающий мир
Напишите пожалуйста 2 понятия экономики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эканомика это когда не тратишь деньги на одежду,Или покупаешь дешёвки
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