Напишите,пожалуйста 5 примеров- тел,моделей,вещест и явлений Знаю,что не матема??ика,но пожалуйста помогите
Математика
Напишите,пожалуйста 5 примеров- тел,моделей,вещест и явлений Знаю,что не матема??ика,но пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело-машина, стакан, дверь, телефон, стол вещество-пластмасса, металл, железо, хрусталь, серебро явления- диффузия, физ.явления-тепловое, механическое, магнитное, электрическое модели я не знаю. скорее всего так
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