Напишите,пожалуйста 5 примеров- тел,моделей,вещест и явлений Знаю,что не матема??ика,но пожалуйста помогите

Гость: Гость:

Тело-машина, стакан, дверь, телефон, стол вещество-пластмасса, металл, железо, хрусталь, серебро явления- диффузия, физ.явления-тепловое, механическое, магнитное, электрическое модели я не знаю. скорее всего так