1)Как происходит рост клетки? 2)Почему деление клетки называют процессом размножения клетки? 3)Какую роль в жизни клетки играют обмен веществ?
Биология
1)Как происходит рост клетки? 2)Почему деление клетки называют процессом размножения клетки? 3)Какую роль в жизни клетки играют обмен веществ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Деление клеток — процесс их размножения, в результате которого из одной материнской образуются две сходные с ней дочерние клетки. Рост органов и организмов растений, животных, человека, грибов за счет деления и увеличения числа клеток. Хранение наследственной информации о признаках организма в хромосомах, расположенных в ядре. Формирование в процессе эволюции сложного механизма деления клетки, точного распределения хромосом между дочерними клетками: удвоение числа хромосом перед делением клетки; их расположение в процессе деления материнской клетки в ее центре; возникновение гомологичных хроматид в результате удвоения; расхождение их к противоположным полюсам клетки. Следующий этап: формирование вокруг хромосом ядерной оболочки, двух ядер; равномерное распределение цитоплазмы и органоидов между новыми клетками. Формирование перегородки в центре клетки, возникновение двух дочерних клеток из одной материнской с таким же набором хромосом, как и в материнской клетке. Размножение клеток происходит путем деления исходной клетки на две дочерние клетки. Существуют два основных типа деления клеток – митоз и мейоз. Время жизни клетки от деления до деления называют клеточным циклом. Весь клеточный цикл состоит из собственно митоза (деления клетки) и периода между двумя делениями, который называют интерфазой. Интерфаза занимает обычно около 90% времени всего клеточного цикла. 2) Из одной клетки образуется ещё одна клетка, подобная материнской. Вот поэтому деление клетки называют процессом размножения. 3) Благодаря этому замечательному свойству,клетка получает питательные вещества
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