На двух участках всего 84 яблони. Если с первого участка пересадить 1 яблоню на второй, то на втором участке станет в 3 раза больше яблонь, чем на первом. Сколко яблонь было изначально на втором участке?

Математика
На двух участках всего 84 яблони. Если с первого участка пересадить 1 яблоню на второй, то на втором участке станет в 3 раза больше яблонь, чем на первом. Сколко яблонь было изначально на втором участке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)84:4=21(яблонь) - стало на 1-м участке 2)21*3=63(яблонь) - стало на 2-м участке 3)63-1=62(яблони) - было на 2-м участке Ответ: 62 яблони Пусть х яблонь - стало на 1-м участке, тогда 3х яблонь - стало на 2-м участке Зная, что всего 84 яблони, составим уравнение х+3х=84 х=21 21*3=63 - стало на 2-м участке 63-1=62 - было на 2-м участке Ответ: 62
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