На двух участках всего 84 яблони. Если с первого участка пересадить 1 яблоню на второй, то на втором участке станет в 3 раза больше яблонь, чем на первом. Сколко яблонь было изначально на втором участке?

Математика

На двух участках всего 84 яблони. Если с первого участка пересадить 1 яблоню на второй, то на втором участке станет в 3 раза больше яблонь, чем на первом. Сколко яблонь было изначально на втором участке?

Автор: Гость