Запиши на первой строке формы слова на второй однокоренные слова трава травы травяной травка травушка травой травами травиночка

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Запиши на первой строке формы слова на второй однокоренные слова трава травы травяной травка травушка травой травами травиночка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) трава, травы, травой, травами 2) травяной, травка, травушка, травиночка
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