Постройте словообразовательнуб цепочку от слова луноцвет

Русский язык
Постройте словообразовательнуб цепочку от слова луноцвет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
луноцвет-соединение основ с помощью соединительной гласной, луна цвет
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