Помогите пожалуйста срочно. Вставьте пропущенные буквы и раскрывая скобки писать проверочные слова. определить какие знаки препинания употреблены в тексте.
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Помогите пожалуйста срочно. Вставьте пропущенные буквы и раскрывая скобки писать проверочные слова. определить какие знаки препинания употреблены в тексте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В природе все прекрасно: и плывущие по небу облака, и березка, и суровая северная ель, и лишайник, который карабкается вверх по склону каменистого откоса... Но что может по живости, прелести и очарованию сравнить с водой? "Вода - это жизнь", - думал я, когда плыл по рябоватым просторам Онежского озера. Оно манило к себе прозрачностью и глубиной. Озеро постоянно меняло свои краски. На рассвете вода была темной-темной, холодной и неприветливой. потом цвет озера стал оловянным,. Когда лучи солнца заиграли на нашем парусе, потеплели и краски озера. Знаки препинания, которые были употреблены в этом тексте: двоеточие, запятая, троеточие, тире
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