Помогите пожалуйста срочно. Вставьте пропущенные буквы и раскрывая скобки писать проверочные слова. определить какие знаки препинания употреблены в тексте.

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Помогите пожалуйста срочно. Вставьте пропущенные буквы и раскрывая скобки писать проверочные слова. определить какие знаки препинания употреблены в тексте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   В природе все прекрасно: и плывущие по небу облака, и березка, и суровая северная ель, и лишайник, который карабкается вверх  по склону каменистого откоса...  Но что может по живости, прелести и очарованию сравнить с водой?    "Вода - это жизнь", - думал я, когда плыл по рябоватым просторам Онежского озера.  Оно манило к себе прозрачностью и глубиной.     Озеро постоянно меняло свои краски. На рассвете вода была темной-темной, холодной и неприветливой. потом цвет озера стал оловянным,. Когда лучи солнца заиграли на нашем парусе, потеплели и краски озера.  Знаки препинания, которые были употреблены в этом тексте: двоеточие, запятая, троеточие, тире
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