Как появилось слова календарь СРОООЧНО

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Слово "календарь" происходит от латинского слова "calendarium" (календарь). То есть слово появилось в Римской республике (ещё до нашей эры). В римском календаре не было привычных нам чисел месяца. Но были фиксированные точки - календы, иды, ноны. Календа - первое число месяца. Происходит от слова "calo" - объявлять, созывать, провозглашать. В Древнем Риме понтифик, ответственный за слежение за ходом времени, оглашал начало нового месяца. По первым числам месяцев платились проценты по долгам и возвращались сами долги. Первоначально словом "calendarium" или "calendarii liber" называлась "долговая книга". А позднее им стали называть сам календарь (месяцеслов).