Нужен срочно диалог пожалуста помогите!!!

Гость: Гость:

В один солнечный день сидела маша на улице т читала книжку. вдруг увидела она Сашу. он гулял со своей собачкой —привет-сказала Маша —привет-ответил Саша-смотри какую собаку мне подарили! —ух ты!А какая это порода? —овчарка-гордо заявил Саша. —А она не кусается? —Конечно кусаетс. это же бойцовский пес. —я таких боюсь-закричала Маша и убежала.