Помогите! 2-3 сложных предложения с причастиями.
Русский язык
Помогите! 2-3 сложных предложения с причастиями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объявляемый поезд должен был прийти с минуты на минуту, а мы всё стояли на пироне, дожидаясь папу, который нервно курил.Оберегаемый родителями Петя не мог выйти на улицу без присмотра, хотя в такой солнечный день так хотелось гулять.
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