Помогите! 2-3 сложных предложения с причастиями.

Гость: Гость:

Объявляемый поезд должен был прийти с минуты на минуту, а мы всё стояли на пироне, дожидаясь папу, который нервно курил.Оберегаемый родителями Петя не мог выйти на улицу без присмотра, хотя в такой солнечный день так хотелось гулять.