На отрезке DF взята точка Е при этом длинна EF состовляет 5/3 длинны отрезка DE . найдите длину отрезка DF если длина отрезка DE меньше длины отрезка EF на 18 см.
Математика
На отрезке DF взята точка Е при этом длинна EF состовляет 5/3 длинны отрезка DE . найдите длину отрезка DF если длина отрезка DE меньше длины отрезка EF на 18 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
EF-DE=18 EF=5/3*DE (система уравнений) подставляем второе в первое уравнение: 5/3*DE-DE=18 2/3*DE=18 DE= 27 EF=18+27=45 DF=45+27=72
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