На отрезке DF взята точка Е при этом длинна EF состовляет 5/3 длинны отрезка DE . найдите длину отрезка DF если длина отрезка DE меньше длины отрезка EF на 18 см.

Математика

На отрезке DF взята точка Е при этом длинна EF состовляет 5/3 длинны отрезка DE . найдите длину отрезка DF если длина отрезка DE меньше длины отрезка EF на 18 см.

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