Путь до станции3600 м мальчик прошел со скоростью 100м/мин а обратно 40 мин.На сколько ??альчик изменил свою скорость???
Математика
Путь до станции3600 м мальчик прошел со скоростью 100м/мин а обратно 40 мин.На сколько ??альчик изменил свою скорость???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3600:100=36 мин шёл до станции 2) 3600:40=90 м/мин - скорость обратно 3) 100 - 90 = 10 м/мин разность скорости Ответ на 10 м/мин изменилась скорость
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