Путь до станции3600 м мальчик прошел со скоростью 100м/мин а обратно 40 мин.На сколько ??альчик изменил свою скорость???

Математика

Путь до станции3600 м мальчик прошел со скоростью 100м/мин а обратно 40 мин.На сколько ??альчик изменил свою скорость???

Автор: Гость