Отредактируйте предложение "плохо зная грамматику сложные конструкции должны уп??требляться с осторожностью "
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Отредактируйте предложение "плохо зная грамматику сложные конструкции должны уп??требляться с осторожностью "
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Плохо зная грамматику, сложные конструкции должны употребляться с осторожностью.
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