Спосіб життя 1.плавунець 2.медведка 3.сарана 4.сонечко 5.комар 6 метелик

Биология
Спосіб життя 1.плавунець 2.медведка 3.сарана 4.сонечко 5.комар 6 метелик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.водний 2.підземний 3.наземний 4.наземний 5.наземно-повітряний 6.наземно-повітряний
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