Помогите сделать пожалйста

Русский язык
Помогите сделать пожалйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не говори (не с гл. пишется раздельно) Проснешься (приставки пра не бывает) Встанешь(это глагол 1 спряжения) Выпьешь( Глагол 1 спряжения) Выйдешь(глагол 1 спряжения) Пойдешь(глагол 1 спряжения) Обогнешь(глагол 1 спряжения и обо пишется когда перед приставкой пишется согласная) Обойдешь( глагол 1 спряжения и обо пишется когда перед приставкой пишется согласная)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Что общего между северным ледовитым и индийским океаном
Ответить
Українська мова
Помогите пож. Зробити звуко-буквений аналіз слів гущавині, ловлять,іній
Ответить
Математика
Найдите сумму (фото 1 задание) Пожалуйста!! Мне нужен не просто ответ, а решение!!!
Ответить
Математика
Как найти пиримитр прямоугольника со старанами 12санттметра и 8 сантиметра Как найти периметр прямоугольника со сторонами 8 сантиметра и 12 сантиме...
Ответить
Другие предметы
В этом задании мы будем исследовать и сравнивать некоторые свойства красок аквар??ль и гуашь. Леонардо. Помогите.
Ответить