Помогите сделать пожалйста

Гость: Гость:

Не говори (не с гл. пишется раздельно) Проснешься (приставки пра не бывает) Встанешь(это глагол 1 спряжения) Выпьешь( Глагол 1 спряжения) Выйдешь(глагол 1 спряжения) Пойдешь(глагол 1 спряжения) Обогнешь(глагол 1 спряжения и обо пишется когда перед приставкой пишется согласная) Обойдешь( глагол 1 спряжения и обо пишется когда перед приставкой пишется согласная)