Помогите сделать пожалйста
Русский язык
Помогите сделать пожалйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не говори (не с гл. пишется раздельно) Проснешься (приставки пра не бывает) Встанешь(это глагол 1 спряжения) Выпьешь( Глагол 1 спряжения) Выйдешь(глагол 1 спряжения) Пойдешь(глагол 1 спряжения) Обогнешь(глагол 1 спряжения и обо пишется когда перед приставкой пишется согласная) Обойдешь( глагол 1 спряжения и обо пишется когда перед приставкой пишется согласная)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Как найти пиримитр прямоугольника со старанами 12санттметра и 8 сантиметра Как найти периметр прямоугольника со сторонами 8 сантиметра и 12 сантиме...