Даны проводники одинаковой формы и размеров.какой из них обладает наибольшей мас??ой? 1)сталь 2)алюминий 3)серебро4)медь.
Физика
Даны проводники одинаковой формы и размеров.какой из них обладает наибольшей мас??ой? 1)сталь 2)алюминий 3)серебро4)медь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=V2=V3=V плотности алюминий 2700 кг/м³ Сталь 7800 кг/м³ Серебро 10500 кг/м³ при равных объемах наибольшая масса СЕРЕБРО
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