Даны проводники одинаковой формы и размеров.какой из них обладает наибольшей мас??ой? 1)сталь 2)алюминий 3)серебро4)медь.

Физика
Даны проводники одинаковой формы и размеров.какой из них обладает наибольшей мас??ой? 1)сталь 2)алюминий 3)серебро4)медь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=V2=V3=V плотности алюминий   2700 кг/м³ Сталь          7800 кг/м³ Серебро     10500 кг/м³   при равных объемах наибольшая масса СЕРЕБРО
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отредактируйте предложение "плохо зная грамматику сложные конструкции должны уп??требляться с осторожностью "
Ответить
Биология
Спосіб життя 1.плавунець 2.медведка 3.сарана 4.сонечко 5.комар 6 метелик
Ответить
Английский язык
Транскрипция слова на пятом этаже
Ответить
Литература
Как Пушкин показывает добро и зло в Сказке о царе Солтане и о семи богатырях? ПОМ??ГИТЕ ПЛИИЗ
Ответить
Алгебра
Постройте график функции, заданной формулой у=-2х+2. Данная функция возрастает или ??бывает? С помощью графика найдите: 1.Координаты точек пересе...
Ответить